Mau im "Lanz"-Talk: "Im Osten keine Parteien-Demokratie"

von Michael C. Starke

Der Berliner Soziologe Steffen Mau spricht bei "Markus Lanz" über die politische Lage im Osten. Quelle: Markus Hertrich

Erst Thüringen und Sachsen , dann Brandenburg - in drei ostdeutschen Bundesländern werden im September neue Landesparlamente gewählt. Angesichts aktueller Umfragen und der Ergebnisse bei der Europawahl im Juni blicken viele mit Sorgen auf den Ausgang.

Denn die AfD könnte in einem oder in mehreren Ländern stärkste Kraft werden. Abzuwarten bleibt auch, wie die neue Wagenknecht-Partei BSW abschneidet.

SPD, Grüne und FDP krebsen dagegen teilweise bei einstelligen Umfragewerten herum - und drohen, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Woran liegt das?

Mau: Parteien-Demokratie im Osten nie eingewurzelt

"Parteien-Demokratie im Osten funktioniert anders als im Westen", diagnostizierte am Donnerstagabend der Berliner Soziologe Steffen Mau bei "Markus Lanz". Zwar hätten SPD und CDU riesige Gewinne eingefahren in den 90er-Jahren, "aber die Struktur war nicht da, also die Ortsvereine, die Mitglieder. Es sind nur 0,8 von 100 ostdeutschen Wahlberechtigten Mitglied einer Partei".

Hinzu käme der "vorpolitische Raum, der kaum politisiert" sei, erklärte der 1968 in Rostock geborene Autor weiter - und meinte damit etwa Gewerkschaften, Kirchen und Vereine: "Wenn ich Ihnen sage, jemand arbeitet in der metallverarbeitenden Industrie in Bremen, ist Gewerkschaftsmitglied, dann wissen Sie ungefähr, welche Partei die Person wählt."

Also, es gibt diese Partei bezogenen Milieus, die lösen sich auch auf im Westen, aber im Osten haben die sich nie etabliert. Steffen Mau, Soziologe

Laut Mau hat das zwei Konsequenzen: Im Osten gibt es mehr Wechselwähler - und eine "größere Ansprechbarkeit durch eine emotionalisierte Stimmungspolitik." Darin erkannte der Soziologe eine Art Resonanzboden für AfD und BSW, "die angesammelten Unmut abschöpfen".

Landrat: Geht um Lösungen für Alltagsprobleme

Ein Punkt, an dem Werner Henning einhakte. Fast 35 Jahre war der CDU-Kommunalpolitiker als Landrat in Thüringen tätig. Zentraler Punkt für ihn:

Ich glaube, in der Bevölkerung werden Antworten, wird Lösungskompetenz gesucht auf die Alltagsprobleme. Die großen Parteien, die große Politik zieht alles an sich, liefert aber am Ende des Tages nicht. Werner Henning, CDU

Das traf auf Zustimmung bei Linda Teuteberg. Die Ex-FDP-Generalsekretärin monierte mit Blick auf die AfD, "eine binäre Logik" helfe wenig, wann man Wähler "seriös zurückgewinnen" wolle. Kapriziere man sich nur auf den AfD-Anteil in Wahlkreisen, "dann wird das Teil des Problems und nicht der Lösung", so die geborene Brandenburgerin weiter.

Ihr Plädoyer daher: "Es macht Sinn, sich zu fragen: Was sind die Themen, die in Ost und West zu bearbeiten sich lohnt, damit wir Extremisten auf einen kleineren Kern zurückdrängen, den es gibt - aber nicht, dass sie Zulauf bekommen?"

Teuteberg: "Tappen in AfD-Falle"

Doch damit endete Teutebergs Kritik nicht. Sie beklagte, dass auch in den Medien vor allem mögliche Koalitionsoptionen im Fokus stünden. Die FDP-Politikerin entgegnete:

Die Leute interessiert in erster Linie nicht, was alles nicht geht, sondern: was wären Gestaltungsoptionen, was sind politische Angebote? Linda Teuteberg, Ex-FDP-Generalsekretärin

Auch Journalist Robin Alexander warnte an diese Stelle vor einem "Teufelskreis". Es sei geradezu die "Idee" der AfD, so der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur, durch eigenes Erstarken einen Wechsel in der Mitte zu verhindern - etwa, wenn die CDU mit eher unliebsamen Parteien koalieren müsste.

Doch Teuteberg deutete zumindest an, dass sie von den Parteien mehr Flexibiliät erwarte: "Das ist die Falle", so die FDP-Politikerin, "in die wir manchmal tappen".

Mit Bürgerräten zu neuer Demokratie-Blüte?

Für den Soziologen Mau war klar: Soll die Demokratie im Osten gestärkt werden, braucht es neue Ansätze. Konkret schlug er Bürgerräte vor - Gremien, für die Bürger per Losverfahren ausgewählt werden und die zu einer "zuvor definierten politischen Fragestellung eine gemeinsame Position finden".