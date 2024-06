Linke vor Ost-Wahlen: Gysi und Bartsch allein auf weiter Flur

Die Linke ist nach der Europawahl in einer existenziellen Krise. Die Partei, die einst im Osten besonders stark war, könnte in Sachsen aus dem Landtag fliegen, in Brandenburg den Einzug nur knapp schaffen und in Thüringen ihren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow vom Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) entmachtet sehen.