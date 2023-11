Hofreiter bei Lanz: Minister trauen Scholz nicht

Auch beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine griff Hofreiter Scholz direkt an. "Ich glaube, dass wir uns immer viel zu lange Debatten leisten", sagte der Bundestagsabgeordnete. Das Problem sitze auch in diesem Punkt "überwiegend in der SPD" und "auch im Kanzleramt". Aktuell sei Scholz bei den Taurus-Marschflugkörpern zu zögerlich