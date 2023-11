Klingbeil zu Ampel-Zoff: Blick nach vorn und dann arbeiten

SPD-Chef Lars Klingbeil und weitere Gäste bei Markus Lanz - die ganze Sendung. 22.08.2023 | 77:47 min

Der Vorsitzende der SPD , Lars Klingbeil, hat am Dienstagabend bei Markus Lanz seine Kritik am ersten Krach der Ampel-Koalition nach der politischen Sommerpause präzisiert:

Klingbeil: Es ist für beide Gesetze Geld da

Seit Monaten streitet die Ampel um das Geld für die Kindergrundsicherung. 18.08.2023 | 1:31 min

Paus habe zwar gesagt, "dass es nicht darum ginge, das eine zu stoppen, um das andere noch zu verhandeln", doch das könne er nicht bewerten, so Klingbeil in der Debatte. Er stellte jedoch klar:

Mehr Geld für die Kindergrundsicherung fordert Familienministerin Paus und blockiert das Wachstumschancengesetz zur Entlastung der Wirtschaft. 17.08.2023 | 3:03 min

SPD-Chef: Gesetze noch im August klären

Klingbeil widerspricht Lindner bei Kinderarmut

Obwohl Deutschland ein reiches Land ist, leben immer mehr Kinder in Armut. 17.07.2023 | 4:40 min

Millionen Kinder auf Bürgergeld angewiesen

Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind heute knapp zwei Millionen Kinder in Deutschland auf Bürgergeld angewiesen, in etwa so viele wie 2015. In diesen acht Jahren sank jedoch die Zahl der betroffenen Kinder mit deutschem Pass um eine halbe Million, während die Zahl der ausländischen Kinder stieg.