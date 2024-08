Kühnert zu Asylpolitik: "Haben ein Durchsetzungsproblem"

Sie läuft auf Hochtouren: die innenpolitische Debatte darüber, welche Konsequenzen in der Asyl- und Migrationspolitik aus dem tödlichen Messerangriff von Solingen gezogen werden sollen.

Nach einem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, bald Gespräche mit der Union über mögliche Reformen führen zu wollen. Daran teilnehmen sollen auch Vertreter der Länder.

Scholz kündigt baldige Gespräche an

Außerdem mit am Tisch: die betroffenen Ministerien der Bundesregierung. Somit sind alle Ampel-Parteien personell vertreten. Merz hatte der SPD sogar angeboten, bei Gesetzesänderung gemeinsam mit der Union zusammenzuarbeiten - auch ohne die Ampel-Partner Grüne und FDP

Derzeit säßen die Koalitionäre zusammen, "um gemeinsame Vorschläge zu entwickeln, mit denen sie dann auch zusammen vor die CDU/CSU treten", sagte der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dazu am Mittwochabend bei "Markus Lanz".

"Deutschlandpakt" 2023 gescheitert

Laut Kühnert sei unklar, ob und wann mit konkreten Ergebnissen zu rechnen sei. Der 35-Jährige verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass im vergangenen Jahr der "Deutschlandpakt" - eine Zusammenarbeit zwischen Ampel-Fraktionen und der Union beim Thema Asyl - gescheitert war.

So viele Flüchtlinge leben in Deutschland

Trotzdem, betonte Kühnert, hätte die Ampel-Regierung danach viele Gesetzesverschärfungen auf den Weg gebracht, die seit Ende Februar in Kraft sind. Konkret nannte er das Beispiel, dass der Abschiebegewahrsam von zehn auf 28 Tage ausgeweitet worden - "das Maximum, was europäisches Recht Deutschland erlaubt", so der SPD-General.