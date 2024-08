Tat in Solingen: Warum wurde nicht abgeschoben?

Im Gespräch mit dem heute journal update macht Asyl-Experte Daniel Thym klar, dass in dem Fall etwas funktioniert habe, was eigentlich häufig scheitert. " Bulgarien hat sich bereit erklärt, den Menschen aufzunehmen und die Behörden hatten offensichtlich auch einen Flug", sagt Thym. Allerdings hätten sie den Menschen dann nicht in der Unterkunft angetroffen und es auch nicht noch ein zweites oder drittes Mal versucht.

FDP-Politiker: Tat in Solingen "Akt des Terrorismus"

Diese schreckliche Tat in Solingen ist ein Akt des Terrorismus. Und Terrorismus will immer Unfrieden und Unruhe in der Gesellschaft stiften.

Der tödliche Messeranschlag in Solingen hat eine Debatte über innere Sicherheit ausgelöst. Bundeskanzler Scholz kündigte am Montag bei einem Gedenkbesuch am Tatort Konsequenzen an.

27.08.2024 | 2:36 min