Anschlag in Solingen: Scholz ist "wütend" und "zornig"

Der tödliche Angriff in Solingen hat in der Koalition Debatten neu entfacht: Diskutiert wird über Verschärfungen beim Waffen- und Asylrecht sowie über Terrorabwehr.

Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen hat Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) die bergische Stadt besucht. Er zeigte sich bestürzt über die Tat und forderte eine harte Strafe für den mutmaßlichen Täter. Scholz will Abschiebungen künftig beschleunigen, er kündigte zudem eine Verschärfung des Waffenrechts an.

Kanzler Scholz will Waffenrecht verschärfen

Der Kanzler kündigte an, es müsse alles Mögliche getan werden, um solche Ereignisse zu verhindern. Dafür soll unter anderem das Waffenrecht verschärft werden. "Das soll und wird ganz schnell passieren", sagte Scholz. Er betonte zudem, dass Menschen schnell abgeschoben werden müssten, die nicht in Deutschland bleiben dürften.

Was ist in Solingen passiert?

Bei einem Stadtfest in Solingen waren am Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Ein 26-jähriger tatverdächtiger Syrer sitzt seit Sonntagabend unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.