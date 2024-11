Terroranschlag Solingen: Landtag setzt U-Ausschuss ein

Bei der Messerattacke in Solingen starben drei Menschen, mehrere Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Dem gemeinsamen Antrag von CDU Grünen und FDP stimmte auch die AfD zu. Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse und Fehler der Landesregierung untersuchen sowie auch strukturelle Defizite bei Abschiebungen und Rückführungen in andere EU-Länder unter die Lupe nehmen. Den Vorsitz soll der frühere NRW-Justizminister und Ex-SPD-Landeschef Thomas Kutschaty übernehmen.

Mit härteren Regeln in der Asyl- und Sicherheitspolitik will die Ampel-Koalition Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen ziehen. Teilen von SPD und Grünen gehen die Maßnahmen zu weit, der Union nicht weit genug.

SPD wirft Grünen-Ministerin Vertuschung vor

Paul steht seit Wochen wegen ihrer anfangs schleppenden Kommunikation nach dem Anschlag in der Kritik. Dabei geht es der Opposition auch darum, wann die Grünen-Politikerin nach dem Anschlag über den Aufenthaltsstatus und den gescheiterten Abschiebeversuch des Tatverdächtigen informiert worden war.

Solingen-Tatverdächtiger sollte abgeschoben werden

Bei dem Anschlag hatte ein Angreifer am Abend des 23. August auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Attentäter, der Syrer Issa Al H., sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.