650-Jahr-Feier: Tote bei Attacke in Solingen

Polizei und Rettungswagen stehen in der Nähe des Einsatzortes in Solingen.

Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es am Abend Tote und Verletzte gegeben. Das "Solinger Tageblatt" und die "Bild" berichteten von drei Toten und mehreren Schwerverletzten. Eine offizielle Bestätigung dazu lag zunächst nicht vor.

Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Die Polizei löste Großalarm aus. Hubschrauber sind in der Luft, zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht unterwegs. Aus Polizeikreisen hieß es, es gebe noch keine Festnahme.

Festplatz in Solingen geräumt

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Zahlreiche Rettungswagen sind im Einsatz. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.