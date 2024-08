Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor Spekulationen. "Ich appelliere an alle, besonders an die Nutzer in den sozialen Medien, darauf zu verzichten, Gerüchte zu verbreiten", sagt der NRW-Chef der GdP, Michael Mertens, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Ich sehe mit Sorge, dass derzeit Spekulationen über die sozialen Netzwerke verbreitet werden."

Es gebe bislang keine konkreten Erkenntnisse zum Täter, betonte Mertens weiter. "Die Personenbeschreibungen der Zeugen sind in Teilen widersprüchlich."