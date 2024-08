Krisentreffen zu Solingen: Spannend, was Merz nicht sagt

Gesetzesänderungen seien immer möglich, macht ZDF-Rechtsexperte Jan Henrich bei ZDFheute live klar. Interessant sei an der Stelle aber nicht, was Merz gesagt hat, sondern was er nicht gesagt habe. Merz habe Wünsche geäußert, die Migration runterfahren zu wollen.

Auch habe sich "etwas verklausuliert drum herum gedrückt noch mehr Abschiebehaft zu fordern", so Henrich. Merz' konkrete Vorschläge seien weit hinter dem zurückgeblieben, "was man so an Forderungen in den letzten Tagen auch gehört hat aus der CDU und auch von ihm selbst".