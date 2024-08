Anschlag in Solingen: Festnahme in Flüchtlingsunterkunft

Nach dem tödlichen Anschlag auf das Stadtfest in Solingen hat die Polizei eine weitere Person festgenommen. Die Tatzusammenhänge werden nun geprüft.

Solingen: Festnahme in Flüchtlingsunterkunft

Während der Feier zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Solingen wurden bei einem Messerangriff drei Menschen getötet und acht verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. 24.08.2024 | 2:23 min

Ein Angreifer hat am Freitagabend auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer im Alter von 67 und 56 Jahren sowie eine 56-jährige Frau.

Nach Angaben der Polizei wurden zudem acht Menschen verletzt, vier davon schwer. "Wir hoffen auf die ärztlichen Fähigkeiten", sagte der Polizeiführer des nächtlichen Einsatzes, Thorsten Fleiß, auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag. Weitere Details könne er nicht bekanntgeben.

Zweite Festnahme am Samstagabend - Bekennerschreiben des IS

Die Polizei nahm am Samstagabend eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Messerangriff fest. Der Zugriff erfolgte in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Die Tatzusammenhänge würden nun geprüft. Zuvor hatte die Polizei die Flüchtlingsunterkunft im früheren Finanzamt der Stadt gestürmt. "Wir haben Hinweise erhalten, und aufgrund dessen führen wir gerade polizeiliche Maßnahmen durch", sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich wurde von einer Hundertschaft abgesperrt.

Zuvor hatte die Terrormiliz Islamischer Staat den Anschlag für sich beansprucht. Der Angreifer habe aus "Rache für Muslime in Palästina und anderswo" gehandelt, hieß es in einer Mitteilung. Auch die Polizei Düsseldorf erhielt nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben der Terrormiliz. Jetzt müsse geprüft werden, ob dieses Schreiben echt sei.

Bereits am Nachmittag hatte die Polizei im Rahmen der Fahndung eine weitere Person festgenommen. Dabei handelt es sich aber offenbar nicht um den mutmaßlichen Täter. Festgenommen wurde ein 15-Jähriger, dem die "Nicht-Anzeige geplanter Straftaten zur Last gelegt" werde, sagte Markus Caspers von der Generalstaatsanwaltschaft.

Nach Zeugenaussagen soll eine bislang unbekannte Person kurz vor dem Angriff mit dem Jugendlichen über Absichten gesprochen haben, die zur Tatausführung passen würden. Markus Caspers, Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf

Polizei hatte mit Großaufgebot nach Angreifer gefahndet

Der Täter hatte nach der Tat am Freitagabend entkommen können. Die Polizei hatte die Bevölkerung zur Vorsicht gemahnt und mit einem Großaufgebot nach dem Angreifer gefahndet. Es hatte am Samstag "umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen" gegeben, darunter Durchsuchungen in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit Hilfe der Bundesbehörden werde auch bundesweit ermittelt.

Im nordrhein-westfälischen Solingen starben bei einem Messerangriff drei Menschen. Der Täter ist noch auf der Flucht. ZDF-Reporter Normen Odenthal zu der Gefühlslage vor Ort. 24.08.2024 | 1:15 min

Dabei hatte die Polizei keine Täterbeschreibung veröffentlicht. Alle Zeugenaussagen, die die Polizei bislang aufnehmen konnte, wiesen auf einen Einzeltäter hin.

Wir gehen im Moment davon aus, dass es ein Täter war, allerdings prüfen und ermitteln wir in alle Richtungen. Thorsten Fleiß, Polizei Düsseldorf

Eine mutmaßliche Tatwaffe ist in einem Mülleimer in der Innenstadt gefunden worden. Das verlautete aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Nach dem Anschlag in Solingen erläutert ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke, was hinter der Tat stecken könnte und wie die Sicherheitsbehörden den flüchtigen Täter fassen wollen. 24.08.2024 | 1:41 min

Festnahme: Polizei prüft mögliche "Tatzusammenhänge"

Unter der Rufnummer 0212 290 2000 hat die Polizei ein Bürgertelefon geschaltet. In der Innenstadt hat die Stadt eine Anlaufstelle mit Notfallseelsorge organisiert. Hinweise, Bild- und Videomaterial vom Tatabend können Bürgerinnen und Bürger über ein Hinweisportal mit der Polizei teilen. Bislang liege nach Aussage der Polizei aber noch kein klar zugeordnetes Bildmaterial vom mutmaßlichen Täter vor.

ZDF-Reporter Lothar Becker sagte, Menschen in Solingen seien verunsichert. "Sie wissen nicht, können sie sich frei bewegen, sollen sie das tun, sind sie in Sicherheit oder nicht?"

Waffenverbotszonen oder geringere Klingenlänge: Weil die Zahl der Angriffe mit Messern steigt, diskutiert die Politik diese beiden Themen – nicht erst seit der Bluttat von Solingen 24.08.2024 | 1:28 min

"Festival der Vielfalt" in Solingen sollte bis Sonntag dauern

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein "Festival der Vielfalt" begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. Nach dem Anschlag beendete die Stadt Solingen das Fest komplett. Auf Schloss Burg, einem beliebten Ausflugsziel im Solinger Stadtteil Burg, wurden die Ritterspiele abgesagt, wie auf der Internetseite bekannt gegeben wurde.

Auch in den nahegelegenen Städten Hilden und Haan wurden ebenfalls für dieses Wochenende geplante Feste kurzfristig abgesagt. Dabei spielt neben großer Betroffenheit und Trauer um die Opfer in Solingen auch die Sicherheitslage eine Rolle. In Wülfrath wurde laut Polizei zudem der für Sonntag geplante "Blaulichttag" abgesagt.

Trauerfeiern am Samstag und Sonntag

In der Solinger Fußgängerzone gab es am Samstagabend eine Andacht, an der Hunderte um die Opfer trauernde Menschen teilnahmen. Viele kamen mit Blumen und Kerzen.

Der Solinger Stadtdechant Michael Mohr sagte: "Die Stadt ist heute eine andere als sie gestern war". Viele Menschen hätten am Ort des Anschlags Vereinsschals, Kuscheltiere, Briefe und andere Botschaften der Verbundenheit niedergelegt. "Worte zu finden, ist fast unmöglich - Gesten zeigen nicht", sagte Mohr.

Die evangelische Superintendentin Ilka Werner hob ebenfalls die Trost spendende Gemeinschaft hervor. "Wie gut, dass Ihr da seid", sagte sie. Auf dem Platz standen mehrere mit lila Westen gekennzeichnete Seelsorger bereit. Die Andacht war begleitet von ruhiger Musik. Die Spitzenpolitiker von Bund und Land hatten nach einem Statement vor dem Solinger Rathaus erklärt, sie würden nicht mehr an den Tatort gehen, um die Ermittlungen nicht zu stören.