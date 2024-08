Solingen: Entsetzen und Trauer nach Anschlag mit drei Toten

Große Anteilnahme in Solingen nach dem Messerangriff von Freitagabend.

Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Spitzenpolitiker zeigen sich nach dem Messerangriff von Freitagabend mit drei Toten erschüttert. "Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet", schrieb Scholz im Kurznachrichtendienst X.

Er habe mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. "Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen." Den Verletzten wünschte der SPD-Politiker eine schnelle Genesung. "Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden", forderte Scholz.

Nach der Attacke in Solingen zeigt sich Bundeskanzler Scholz bestürzt: "Wir trauern um die Toten. Wir bangen um die diejenigen, die noch um ihr Leben ringen in den Krankenhäusern".

Faeser: "Lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach den Angehörigen bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Solingen tief empfundenes Mitleid aus - auch im Namen von Kanzler Scholz. Die Bundesregierung tue alles, um vor Ort zu unterstützen.

Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen.

Ihren Dank sprach Faeser allen Einsatzkräften aus, "die seit der Nacht unermüdlich arbeiten, ohne Unterbrechnung". Sie richtete einen Appell an alle, die Hass säen wollten nach solch einer Tat: "Lassen Sie sich nicht davon beeindrucken." Bei X hatte Faeser bereits Stunden zuvor geschrieben: "Unsere Sicherheitsbehörden tun alles, um den Täter zu fassen und die Hintergründe des Anschlags zu ermitteln."

Nach einer Messerattacke mit drei Toten ist der Täter weiter auf der Flucht. Was bisher zur Fahndung bekannt ist, berichtet ZDF-Korrespondent Lothar Becker aus Solingen.

Oberbürgermeister: Schock und große Trauer

Er danke "so vielen Menschen aus NRW, aber aus ganz Deutschland, auch weltweit" für die Anteilnahme. "Es ist gut zu wissen, in der Trauer nicht so allein zu sein."