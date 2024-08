Kanzler Scholz im ZDF: "Individualrecht auf Asyl bleibt"

Bringt die Tat von Solingen die Asyl-Wende? Darauf drängt die CDU. Was will die Regierung? Im ZDF-Interview erklärt Kanzler Scholz seine Politik.

Bundeskanzler Scholz will nicht pauschal Afghanen und Syrer an der Grenze zurückweisen, aber Grenzkontrollen sollen weiter solange wie möglich durchgeführt werden. 27.08.2024 | 10:12 min

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Olaf Scholz zu ...

... dem Treffen mit CDU-Chef Merz

"Zunächst ist es eine gute Sache, wenn bei einer so wichtigen Frage die Opposition bereit ist, mit der Regierung zusammenzuarbeiten", sagte Scholz. Was genau er mit Merz besprochen hat, erzählte der Kanzler nicht. Mit den Bundesländern seien jedoch in letzter Zeit viele Maßnahmen beschlossen worden, "die jetzt helfen".

Es geht natürlich darum, dass wir die irreguläre Migration reduzieren. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Zwar gebe es bereits Erfolge, "aber sie reichen nicht", so Scholz weiter: "Wir dürfen die Hände nicht in den Schoß legen. Und deshalb freue ich mich darüber, dass diese Bereitschaft besteht."

... den Schlussfolgerungen aus Solingen

"Es ist so, dass wir aus allem, was wir erleben und diskutieren, Schlüsse ziehen müssen. Man darf niemals sagen, 'wir haben alles für immer getan'", sagte Scholz. Es sei bitter, "dass wir sehr viele Entscheidungen getroffen haben, wie zum Beispiel, dass man bei Unterkünften auch in andere Zimmer gehen kann - hochumstritten - hab ich durchgesetzt, mit den Ländern zusammen."

Wir haben gesagt, dass das Ausreisegewahrsam verlängert wird auf 28 Tage. Und es hätte also die Möglichkeit gegeben hier zu bewerkstelligen, dass man längere Zeit gehabt hätte, um die Abschiebung nach Bulgarien auch zu bewirken. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

... Abschiebungen aus Deutschland

"Es ist so, dass wir bei den Abschiebezahlen besser geworden sind, aber noch lange nicht gut. Und deshalb braucht es hier die enge Kooperation zwischen der Bundesregierung und den Ländern, aber auch zwischen Regierung und Opposition", so Scholz. Über eines gebe es große Klarheit:

Deutschland weiß, die eigene Zukunft kann es nur gewährleisten, wenn wir viele Leute, Männer und Frauen haben, die anpacken. Das hat uns in den letzten Jahren geholfen. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Gleichzeitig müsse die irreguläre Migration weiter reduziert werden, sagte Scholz. "Da müssen alle sich unterhaken, und jede Zusammenarbeit ist willkommen."

... zum Asylrecht in Deutschland

Das Individualrecht auf Asyl bleibt erhalten. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

"Das steht in unserem Grundgesetz, das wird niemand mit meiner Unterstützung in Frage stellen", sagte Scholz. Es komme ja gerade für die Schutzsuchenden darauf an, dass sie vor denjenigen geschützt würden, die dieses Recht missbrauchten.

