Nach Anschlag in Solingen: Merz erwartet Zusage von Scholz

Atmosphärisch war es ein "sehr gutes Gespräch", sagt CDU-Chef Merz. In der Sache scheint er mit Kanzler Scholz noch nicht einig zu sein. Was sich nach Solingen ändert, ist offen.

CDU-Chef Merz hat sich nach dem Anschlag in Solingen mit Kanzler Scholz getroffen, um über Konsequenzen zu beraten. ZDFheute live übertragt die Pressekonferenz mit den Ergebnissen. 27.08.2024

Konkretes gibt es nach dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz noch nicht. Gut eine Stunde haben Kanzlerpartei und größte Oppositionspartei über mögliche Konsequenzen nach dem Messeranschlag von Solingen beraten. Scholz habe laut Merz zugesagt, dass er die Vorschläge bedenken will. "Er wird das nicht ausschlagen", so Merz am Nachmittag in der Bundespressekonferenz.

Merz will mehrere Gesetze ändern

Der Vorschlag der Union, dass keine Menschen aus Syrien und Afghanistan aufgenommen werden, spielte offensichtlich keine direkte Rolle. Stattdessen bot Merz an, in der kommenden Sitzungswoche des Bundestages konkrete Schritte einzuleiten, um die Zuwanderung zu verringern. Beide Seiten, SPD und Union, sollten jeweils eine Person benennen, um diese vorzubereiten. So sollten laut Merz mehrere Gesetze geändert werden, wie etwa das Asylbewerberleistungsgesetz oder das Aufenthaltsgesetz.

Außerdem sollten Menschen an den Außengrenzen, die bereits über ein anderes Land nach Europa eingereist sind, nicht ins Land gelassen werden. Möglich wäre, die nationale Notlage auszurufen und Europäische Verträge auszusetzen.

Es gibt kein Tabu. Wir können über alle Gesetze reden. Friedrich Merz (CDU)

Keine "Bitte zur Aufnahme in die Regierung"

Merz versteht sein Angebot an Scholz nicht als "Bitte, in die Regierung aufgenommen zu werden". Man wende sich an alle Parteien in der Regierung, die guten Willens seien. Union und SPD hätten eine Mehrheit im Bundestag und könnten so Änderungen der Rechtslage durchsetzen. Seine Partei sei "nicht unschuldig" an der illegalen Migration, sagte Merz. Sie sei aber seit 2021 wieder größer geworden. Aber "so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben."

Mit Parteitaktik auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag habe sein Angebot nichts zu und, sagte Merz. Aber man erlebe einen Kontrollverlust, dem er nicht mehr zuschauen könne. "Wir müssen das Problem gemeinsam lösen", so Merz. Es dürfe nicht mehr Thema im Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr sein. Er habe nicht mühsam die CDU wieder aufgebaut, um dann in einen Abwärtssog mit hinein gezogen zu werden. Denn, so Merz:

Dem Bundeskanzler entgleitet das eigene Land. Friedrich Merz (CDU)

Bei der Umsetzung der verschärften Abschieberegelungen sieht SPD-Chefin Esken die Länder in der Pflicht: Die "müssen die Verbesserungen jetzt auch umsetzen." 27.08.2024 | 5:39 min

Treffen lange geplant

Scholz und Merz hatten sich am Vormittag eine gute Stunde lang getroffen. Das Treffen war seit langem geplant gewesen. Ursprünglich sollte es um die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen gehen.

Bei dem Stadtfest in Solingen waren am Freitag drei Menschen mit einem Messer getötet und acht Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter Issa Al H., ein 26-jähriger Syrer, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes. Er soll Mitglied in der Terrormiliz IS gewesen sein.

Nach dem Anschlag in Solingen gibt es eine Debatte über konsequentere Abschiebungen. Bundesjustizminister Buschmann spricht über mögliche Konsequenzen für die Migrationspolitik. 27.08.2024 | 0:37 min

Merz hatte seit dem Anschlag einen Forderungskatalog aufgestellt und Kanzler Scholz zum Handeln aufgefordert. "Es reicht", hatte er am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden gesagt. Viele Vorschläge jetzt seien "dumme Redensarten bis hin zu rein symbolischen politischen Entscheidungen." Scholz forderte er auf, seinem Amtseid nachzukommen und Schaden vom Volk abzuwenden. Wenn Scholz keine eigene Mehrheit in seiner Regierung für Änderungen habe, so Merz, könne die Union einspringen.

Weidel: Opfer könnten noch leben

AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel hatte das Treffen der beiden als "völlig bedeutungslosen Gipfel" bezeichnet. Es "simuliere" Aktivität kurz vor den Landtagswahlen. Weidel beschuldigte das von der CDU geführte Land Nordrhein-Westfalen den Tod der drei Menschen nicht verhindert zu haben. Der Täter war bereits ausreisepflichtig, eine Abschiebung nach Bulgarien scheiterte jedoch. Wenn die Union regiere, werde es nicht besser, so Weidel: