Esken bei "Lanz" zu SPD-Ergebnis: Konzepte "gut und richtig"

Die Ampel-Koalition , die Esken als eine "sehr ungewöhnliche Konstellation" bezeichnete, habe mit Olaf Scholz an der Spitze zunächst eine "Aufbruchstimmung" erzeugen können. Viele Punkte des Koalitionsvertrages seien "gut umgesetzt, manches handwerklich nicht ganz so gut umgesetzt" worden.

Esken: Zustimmung zur AfD "bitter"

Das Bitterste am Europawahlergebnis sei die "Zustimmung zu einer rechtsradikalen Partei". Die SPD habe 570.000 Wähler an die AfD verloren. Wenn man sich deren Konzepte ansehe, sei sie eine "reiche Eliten-Partei".

Der SPD gelinge es offenbar nicht so gut, "den Menschen deutlich zu machen, dass wir an ihrer Seite stehen". Esken sagte: "Mieten sind wahnsinnig hoch. Lebensmittelpreise sind wahnsinnig hoch. Die Inflation war in wichtigen Bereichen noch höher als diese zehn Prozent Statistik."

Bröker: Realitätsverlust in der SPD

Die SPD habe Wähler an das BSW , die AfD und die Union verloren. Diese drei Parteien, so Bröcker, eine die "Härte in der Migration": "Auch das hat der Kanzler erst anderthalb Jahre später irgendwann mal sanft angepackt."

Was sind die Gründe dafür, dass zwei populistische Parteien bei der Europawahl so gut abgeschnitten haben?

Esken: Länder schaffen Abschiebungen nicht

Michael Bröcker bezeichnete den Bundeskanzler als "unterkomplex, wenn er verspricht 'Bazooka', 'Doppel-Wumms', 'Deutschland-Tempo', 'im großen Stil abschieben'": "Er ist doch derjenige, der die Erwartungen an seine eigene Politik mit seiner Rhetorik plötzlich, wenn er in der Krise ist, hochschraubt und danach müssen alle wieder erklären: 'So einfach geht’s nicht.'" Bei der SPD, so Bröcker, gebe es "keine Spur Selbstkritik".