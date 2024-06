AfD und Union in Deutschland vorn: Gründe für Rechtsruck

Ähnlich der Jubel bei der Union: "Ein guter Tag für Deutschland, ein guter Tag für die Union", sagt CDU-Chef Friedrich Merz in den langen Applaus seiner Partei hinein. Bei den Europawahlen und, so Merz nach 18 Uhr: "Ich gehe davon aus, dass wir auch bei den Kommunalwahlen gute Ergebnisse erzielen." Beide Wahlen seien eine "große Ermutigung und Ermunterung".

Deutschland bleibt zweigeteilt

Die Union wird bei den Europawahlen mit 30 Prozent die stärkste Partei, die AfD mit 15,9 Prozent die zweitstärkste Kraft. Doch beim Blick auf die Deutschlandkarte sieht es umgekehrt aus: Die AfD dominiert in den fünf östlichen Bundesländern, außer in Berlin. Die CDU kann lediglich vier Wahlkreise gewinnen. Dafür ist in der alten Bundesrepublik fast alles Schwarz, bis auf neun grüne Landkreise und nur vier für die SPD

Einst waren die östlichen Bundesländer fest in der Hand der Union. Die Zeiten sind vorbei. Die AfD erreicht in

Die Union liegt immer sieben, acht, neun Prozent dahinter. Auch bei den Kommunalwahlen liegt die AfD in Sachsen und Brandenburg vorn. Die AfD gewinnt zwar keine Stichwahl bei der Landrats- und Bürgermeisterwahl in Thüringen . Dafür wird die AfD in der drittgrößten sächsischen Stadt Chemnitz stärkste Partei und liegt auch in Dresden vorn.

Für die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen könnte die Ausgangslage für die AfD kaum besser sein. "Ein guter Start in das Wahljahr", sagte Chrupalla. Die Ampel-Parteien kratzen dort alle an der Fünf-Prozenthürde, Parlamente mit Fraktionen von CDU, AfD und BSW sind denkbar. Will die CDU einen AfD-Ministerpräsidenten verhindern, müsste sie, Stand heute, mit der Wagenknecht-Partei zusammengehen.

Wie viel Schuld hat die Ampel?

"Die Ampel hat den entscheidenden und maßgeblichen Anteil daran, dass die AfD so stark geworden ist", so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Ausgang der Europawahl, Scholz solle die Vertrauensfrage stellen.

AfD-Wähler wählen AfD, nicht Protest

Auch in der Union entscheidet diese Frage eher die Perspektive: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der bei den Landtagswahlen im Herbst sein Amt an die AfD verlieren könnte, sagte am Montag: "Die Europawahl ist eine Protestwahl gewesen." Soll heißen: In Sachsen ist die AfD nicht seinetwegen so stark geworden.