Europa nach der Wahl: Von der Leyen reloaded?

Der kleine Saal, den die Europäische Volkspartei (EVP) für ihre Wahlparty gemietet hat, ist am Sonntagabend zur Hälfte mit Journalisten gefüllt - die andere Hälfte: handverlesene junge Leute, die für Stimmung sorgen sollen. "Ursula, Ursula!", rufen sie, als die Spitzenkandidatin, die auf keinem Wahlzettel stand, auf die Bühne kommt.

Von der Leyen sucht nach einer Mehrheit

Die Arbeit beginnt de facto schon an diesem Abend. Ab sofort müssen von der Leyens Leute eine Mehrheit für die Wiederwahl suchen. Die Voraussetzungen dafür scheinen erstmal gut: Die konservative EVP stellt mit 191 Abgeordneten die größte Fraktion im Europaparlament . Zusammen mit den Sozialdemokraten (135) und den Liberalen (83) - also den Fraktionen, die von der Leyen 2019 unterstützten - kommen sie auf 409 Sitze, deutlich über der erforderlichen Mehrheit von 361 Sitzen.

Der Ausgang der Europawahl wühlt die EU-Länder auf: Rechtsruck in Österreich oder Italien, vorgezogene Wahlen in Frankreich und gleichzeitig pro-europäische Zustimmung in Polen.

10.06.2024 | 2:11 min