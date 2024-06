Kühnert verteidigt "Kontaktschande"-Äußerung

Da spiele etwas rein, "was ich mal fast Kontaktschande nennen würde", hatte Kühnert dem Fernsehsender Phoenix gesagt. Die beiden Koalitionspartner würden von einem Teil der Bevölkerung sehr stark abgelehnt, das färbe auch auf die SPD ab.

Die SPD muss bei der Europawahl Stimmverluste hinnehmen. Die Partei will sich nicht damit zufriedengeben, auf dem dritten Platz hinter der AfD zu liegen, so Kevin Kühnert.

So begründet Kühnert seine Äußerung

Das Wahlergebnis habe sehr wohl etwas mit der Ampel selbst zu tun. "Die Koalition hat politisch und kulturell keinen ausreichenden Anschluss an bestimmte Teile unserer Gesellschaft", so Kühnert. Dann verteidigt er seine Äußerung inhaltlich, ohne das Wort "Kontaktschande" zu wiederholen:

"Bei Menschen mit kleineren Einkommen, im Osten der Republik und in sehr ländlichen Räumen hatten Grüne und FDP im Gegensatz zur SPD bisher kaum Rückhalt", so Kühnert.

Kritik aus Grünen und SPD

Grünen-Chefin Ricarda Lang hatte Kühnerts Äußerung in der ARD zunächst kritisiert, sie habe sie irritiert. Wenn in der Regierung alle drei Koalitionspartner massiv verloren hätten im Vergleich zur Bundestagswahl, dann sollte jeder "bei sich vor der eigenen Haustür anfangen und mal überlegen: Was haben wir eigentlich falsch gemacht?"