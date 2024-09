IAA-Transportation: Fährt der Lkw von morgen elektrisch?

Hoher Preis und wenig Lademöglichkeiten

"Das Produkt ist nicht länger das Problem", sagt die Daimler-Truck-Chefin Karin Radström. Doch an der Ladeinfrastruktur hapere es in Europa gewaltig. "Wenn die Infrastruktur nicht fertig ist, kaufen unsere Kunden nichts", erklärt die Schwedin. Den Mangel an Stromleitungen und Schnellladern für Lkw moniert auch die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller. Der VDA ist Ausrichter der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation, die am Dienstag in Hannover startete.