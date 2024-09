Deutscher Fernsehpreis 2024: 30 ZDF-Nominierungen

Der 94-jährige Schauspieler Mario Adorf wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises gewürdigt.

Damit würdige man einen „einzigartigen Künstler, der mit seiner immer wieder überwältigenden darstellerischen Kraft die Schauspielkunst im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus nachhaltig geprägt“ habe, heißt es in der Begründung.

Das ZDF ist in diesem Jahr mit 30 Nominierungen am häufigsten vertreten. Die nominierten Formate spiegeln das breit gefächerte Angebot des ZDF wider und reichen von Serien über Dokumentationen und Reportagen, Comedy-Formate und Shows sowie Sport-Übertragungen bis zu Nachrichtenangeboten. In der ZDFmediathek sind die nominierten Formate zu sehen.