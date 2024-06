Zensus-Daten: Wer lebt wirklich in Deutschland?

Für das Modell "Deutschland in 100 Menschen" haben wir die Zahlen des neu erschienenen Zensus 2022 verwendet. Dafür befragte das Statistische Bundesamt zahlreiche Personen in ganz Deutschland und fasste die Ergebnisse unter anderem mit Meldezahlen zusammen. Das Ergebnis ist wie eine Inventur der Statistiken zu verstehen - und zeichnet das bestmögliche Bild über die Zusammensetzung der Menschen in Deutschland.