Alles nur Döner? Heilbronn diskutiert CDU-Idee zu Obergrenze

Gute Idee oder Sommerloch-Thema? In der Stadt Heilbronn gibt es zu viele Dönerläden - das findet zumindest die CDU. Sie fordert eine Obergrenze für die Drehspieß-Buden. Geht das?

Alles nur Döner? CDU will Imbisse begrenzen

Debatte in Heilbronn

Salat, alles, scharf: Viele mögen und schätzen den orientalischen Snack. Quelle: dpa

Ob in der Mittagspause oder als Snack nach dem Feiern: Der Döner erfreut sich über den ganzen Tag hinweg großer Beliebtheit. Und das europaweit. 400 Tonnen des türkischen Klassikers wurden im vergangenen Jahr laut Verband in der EU produziert - pro Tag.

Insbesondere Berlin gilt als Döner-Hochburg. Gerne bezeichnet sich die Stadt als Geburtsort und "Hauptstadt des Döners". 1.600 Dönerbuden soll es hier geben, im ganzen Land sollen es mehr als 18.000 sein.

Heilbronn: Keine Dönerhocburg - aber Epizentrum der Debatte

In Heilbronn, bisher nicht unbedingt als Döner-Hochburg bekannt, wird die Anzahl an Imbissen in der Stadt, die das Drehspieß-Gericht anbieten, nun zum Politikum. "Schmeckt gut. Aber halt nicht jeden Tag", sagt CDU -Stadtrat Christoph Troßbach.

Der Rechtsanwalt ist der Mann, der mit der Idee, eine Obergrenze für Dönerimbisse einzuführen, im Kommunalwahlkampf im Mai punkten wollte. Er könne in jeder Mittagspause bei einer anderen Bude essen, denn alleine in Laufweite seiner Kanzlei gebe es zahlreiche Drehspieße.

Schauen Sie: Rechts ein Döner, links ein Döner, zwei Häuser weiter auch ein Döner. Christoph Troßbach, CDU

Troßbach: Stadt wird einseitiger

Aus Sicht von Troßbach und der Heilbronner CDU ist das ein Problem für die 125.000-Einwohner-Stadt. Das Angebot in der Stadt werde immer einseitiger. Es gebe nur noch Dönerläden, Barbershops, Nagelstudios oder Handyläden, moniert der CDU-Politiker.

"Wenn wir in Stadt gehen, wollen wir schöne Dinge entdecken, einkaufen, Kleider, Schuhe und gut essen gehen. Wir wollen Freunde und Familie treffen. Hierfür braucht es aber Vielfalt und ein breites Angebot. Immer das gleiche Angebot bringt keine Frequenz", begründet er seinen Vorschlag für eine "Döner-Obergrenze".

Dönerbuden verbieten - rechtlich möglich?

Bald soll die Obergrenze Thema im Gemeinderat werden. Ob eine Obergrenze rechtlich möglich ist? Troßbach ist optimistisch. "Im Handel gibt es Einzelhandelskonzepte landauf, landab. Warum nicht für die Gastronomie und Dienstleistung? Die Gesetzeslage gibt es unserer Ansicht nach also her", so der CDU-Politiker.

Das SPD-geleitete Rathaus äußert sich zurückhaltender. "Die Frage, ob Obergrenzen für bestimmte Gewerbebetriebe möglich sind, ist sehr komplex und umfasst verschiedene Rechtsgebiete", heißt es von der Stadtverwaltung. Dem ZDF teilte die Gemeinderatsfraktion und der Kreisverband mit:

Mit einem Gastronomiekonzept [...] kann man nicht ausschließlich Dönerläden verbieten Stadtverwaltung Heilbronn, Baden-Württemberg

Man könne lediglich Gebiete definieren, in denen eine bestimmte Art von Gastronomie ausgeschlossen würde. Das "betrifft dann aber nicht nur Dönerbuden, sondern auch die einheimische Wurstbraterei, den Straßenverkauf einer Metzgerei oder Bäckerei oder asiatisches Streetfood, Pizzastände und viele andere attraktive Angebote".

SPD: "Krasser Eingriff in die Marktwirtschaft"

Generell sieht die SPD den Vorschlag skeptisch. "Ein 'Zuviel' in diesem Sinne gebe es aber auch bei Handyläden, Ein-Euro-Shops, Goldverkaufs- und -ankaufsstellen, Spielhallen und Wettbüros." Die Debatte greife zu kurz und sei der populistische Versuch gewesen, im Kommunalwahlkampf zu punkten.

Man wundere sich, warum seitens "CDU-Stadtrates ein so krasser Eingriff in die Marktwirtschaft gefordert" werde. Auch vor dem Hintergrund der im Grundgesetz vereinbaren Gewerbefreiheit. In der Innenstadt von Heilbronn sind die Menschen geteilter Meinung.

Ihn störe die Zahl an Dönerläden nicht übermäßig, sagt ein junger Passant in der Fußgängerzone. "Wenn die sich alle halten können, spricht da doch nichts dagegen." Ein anderer Passant ist offener für den Vorstoß: "Es gibt gerade in Heilbronn schon genug Dönerläden. Ein bisschen Abwechslung würde da guttun", sagt er.