Warum Häuser nicht einstürzen: Geophysiker zu Taiwan-Erdbeben

Bei einigen Bewohnern wurden Erinnerungen an das tragische Jiji-Erdbeben wach. 1999 hatte mitten in Taiwan ein Beben der Stärke 7,3 heftige Zerstörung angerichtet und mehr als 2.400 Todesopfer gefordert.

Die Schäden durch das Erdbeben sind nun glücklicherweise geringer. Allerdings sind in Hualien mehrstöckige Wohnhäuser in Schieflage geraten. Sie sehen aus, als könnten sie jeden Moment umkippen.

Frederik Tilmann, Seismologe und Geophysiker am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, erklärt ZDFheute im Interview, wie so etwas passieren kann und welche Folgen das Erdbeben in Taiwan haben kann.