Künstlicher Embryo aus Stammzellen erzeugt?

Zernicka-Goetz, die an der University of Cambridge in Großbritannien und am California Institute of Technology in den USA forscht, hatte das Verfahren zur Herstellung der synthetischen Embryos im vergangenen Jahr bereits für Mäuse vorgestellt. Von lebensfähigem Nachwuchs ist man aber - wenn es denn überhaupt möglich ist - noch sehr weit entfernt, da sich die synthetischen Embryos bislang nicht besonders lange entwickeln.