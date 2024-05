Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erhält viele Anrufe

Demnach gab es rund 59.000 Beratungen im vergangenen Jahr, wie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben am Mittwoch mitteilte. 2014 waren es noch rund 25.000. Im Vergleich zu 2022 stiegen die Beratungskontakte um 12 Prozent.

Noch immer erleben viele Frauen Gewalt in ihrem Alltag. Frauenhäuser und Beratungsstellen sind komplett überlaufen.

Hilfetelefon auch für Angehörige und Freunde von Betroffenen

Dies sei auch auf die zunehmende Bekanntheit des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" zurückzuführen, betonte Bundesamtpräsidentin Martina Hannak. Das Thema Gewalt gegen Frauen sei zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und der gesellschaftlichen wie politischen Diskussion gerückt.

Aus dem Jahresbericht geht hervor, dass sich mit 74 Prozent überwiegend die Betroffenen selbst meldeten; in 20 Prozent der Fälle wurden Personen aus dem Umfeld der Betroffenen - etwa Angehörige oder Nachbarn - am Hilfetelefon beraten.

"Wir fordern, dass EU-weit Einvernehmlichkeit ausschlaggebend dafür ist, ob ein Sexualakt eine Vergewaltigung ist oder nicht", so Kristina Lunz, Aktivistin für feministische Außenpolitik.

Mehrzahl der Beratungen wegen Gewalt in Beziehungen

Jede dritte Frau erlebt Gewalt - statistisch gesehen kennt jede und jeder Betroffene. Das Angebot des Hilfetelefons richtet sich daher explizit auch an Menschen aus dem sozialen Umfeld betroffener Frauen.

Gewalt in der Partnerschaft ist in Deutschland keine Seltenheit. Für 2022 wurden mehr als 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt dokumentiert.

Hotline kostenfrei, anonym und in vielen Fremdsprachen

Das bundesweite Hilfetelefon ist über die europaweit einheitliche Rufnummer 116 016 erreichbar. Die Beratung erfolgt kostenfrei, anonym und vertraulich. Sie findet in 18 Fremdsprachen statt, darunter Englisch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch. Außerdem wird die Beratung in Deutscher Gebärdensprache per Video angeboten.