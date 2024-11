Glücksatlas: In Hamburg sind die Menschen am zufriedensten

Am glücklichsten sind dem aktuellen Glücksatlas zufolge die Menschen in Hamburg.

Die Lebenszufriedenheit in Deutschland ist einer Befragung zufolge deutlich gestiegen. Sie sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,14 Punkte höher und habe mit 7,06 Punkten wieder das Niveau der 2010er Jahre erreicht, heißt es im "Glücksatlas" 2024, einer regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen.

"Deutschland ist wieder auf Glückskurs", sagte Bernd Raffelhüschen, wissenschaftlicher Leiter des Glücksatlas und Professor an der Universität Freiburg, laut Mitteilung. Partner des Glücksatlas ist die Süddeutsche Klassenlotterie.

Was macht die Menschen in Deutschland glücklich und was kann noch verbessert werden?

