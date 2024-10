Nach "Helene" droht Florida neuer Hurrikan "Milton"

"Milton" könnte heftige Sturmfluten mit sich bringen. 07.10.2024 | 0:22 min

Weniger als zwei Wochen nach den Verwüstungen durch Hurrikan "Helene" müssen sich die Menschen im US-Bundesstaat Florida für einen weiteren schweren Sturm wappnen. Als Hurrikan der zweithöchsten Stufe 4 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde zog "Milton" am Montag über den Golf von Mexiko, wie das Nationale Hurrikanzentrum der USA mitteilte.

Am Mittwoch dürfte er in Florida auf Land treffen. Metropolen wie Tampa und Orlando könnten dann auf seinem Kurs liegen. Die Behörden erwarten, dass die größte Evakuierungsaktion in Florida seit sieben Jahren nötig werden könnte.

Hurrikan "Milton" steuert auf Tampa Bay zu

Am wahrscheinlichsten ist laut den Meteorologen, dass "Milton" in der Gegend von Tampa Bay auf Land treffen und auf dem Weg über Florida zum Atlantischen Ozean seine Hurrikanstärke beibehalten könnte. In der Gegend um Tampa Bay könnte es zu Sturmfluten mit einer Höhe von bis zu 3,6 Metern kommen, warnte das Hurrikanzentrum. Im Landesinneren wurden große Regenmengen erwartet.

"Helene" hatte in den USA enorme Schäden angerichtet. Mehr als 100 Menschen starben und rund zwei Millionen Haushalte lebten ohne Strom. 30.09.2024 | 1:30 min

Während Florida erneut hart getroffen werden dürfte, könnten die anderen Bundesstaaten im Südosten der USA, die bereits von Hurrikan "Helene" verwüstet wurden, diesmal weitgehend verschont bleiben - wenn der Sturm auf seinem Kurs bleibt. "Milton" sei relativ ungewöhnlich, weil er sich so weit im Westen gebildet habe und quasi den ganzen Golf von Mexiko durchquere, sagte Hurrikan-Spezialist Daniel Brown.

Florida bereitet Notfallversorgung vor Evakuierung vor

Vor der Ankunft von Hurrikan "Irma" im Jahr 2017 waren rund sieben Millionen Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Einen Evakuierungsaufruf in ähnlicher Größenordnung könnte es auch diesmal geben. 2017 kam es in der Folge auf Autobahnen zu Megastaus, stundenlang standen die Flüchtenden an Tankstellen an, bei vielen lagen damals die Nerven blank.

Als Lektion aus den Erfahrungen mit "Irma" und anderen Stürmen werde der Staat diesmal Benzin für den Notfall sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang der Evakuierungsrouten bereitstellen, versprach Kevin Guthrie, Direktor der Katastrophenschutzbehörde von Florida. Zudem werde geprüft, welche Einrichtungen als Notunterkünfte genutzt werden könnten.

"Helene" traf Ende September in Florida auf Land und zog eine Schneise der Verwüstung durch Georgia und South und North Carolina. Bis Montag wurden insgesamt mindestens 230 Tote gezählt. Die Suche nach Opfern und Vermissten dauerte an.

