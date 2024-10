US-Präsident Biden verschiebt seinen Deutschland-Besuch

Biden wollte ursprünglich am Donnerstagabend in Berlin zu einem Staatsbesuch eintreffen. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit bedauerte die Verschiebung des Besuchs. Die Bundesregierung habe aber "natürlich Verständnis aufgrund der Situation in Florida", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das Weiße Haus hat uns vorab informiert."

Treffen mit Scholz und Steinmeier waren geplant

Es wäre der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit gewesen. In Berlin waren unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) geplant.

Am Samstag wollte Biden dann weiter nach Rheinland-Pfalz zu einem Ukraine-Gipfel auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein reisen. Zu dem Gipfel hatte der US-Präsident eingeladen. Offen ist nun, ob dieser Gipfel abgesagt oder ohne Biden stattfinden wird. Im Anschluss an den Deutschland-Besuch stand für den US-Präsidenten die Weiterreise nach Angola im südwestlichen Afrika auf dem Programm.

Bei dem Treffen in Ramstein wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um weitere Unterstützung für sein Land werben. Ende September hatte Selenskyj Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris in den USA getroffen.

Florida fürchtet Zerstörungen durch Hurrikan "Milton"

"Milton" ist bereits der zweite gefährliche Hurrikan innerhalb kürzester Zeit, der die USA trifft. Nur anderthalb Wochen nach dem Eintreffen des Hurrikans "Helene" an der Westküste Floridas hatte "Milton" am Montag im Golf von Mexiko an Stärke gewonnen und wurde zeitweise zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie hochgestuft. "Milton" soll Meteorologen zufolge zwar wieder an Stärke verlieren, aber am Mittwoch immer noch mit Windgeschwindigkeiten um die 200 Kilometer pro Stunde die Westküste Floridas treffen.