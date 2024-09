Harris ist Selenskyjs beste Hoffnung im Ukraine-Krieg

Zwei Rednerpulte nebeneinander, dahinter zwei amerikanische und zwei ukrainische Flaggen: Das war die Bühne für die wohl wichtigste Begegnung für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seiner USA-Reise. Denn nur wenn Kamala Harris die Präsidentschaftswahl gewinnt, gibt es noch eine Chance für die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine . Aber Harris müsste auch wollen, und deshalb war dieses Treffen im Eisenhower-Building, dem Sitz der amerikanischen Vizepräsidentin, so entscheidend.

Klares Ukraine-Bekenntnis von Harris

Besser hätte es dann kaum laufen können. Denn Harris fand gleich zum Auftakt der Begegnung deutliche Worte "Es gibt einige in meinem Land, die die Ukraine lieber zwingen wollen, große Teile ihres souveränen Staatsgebiets abzugeben. Die fordern würden, dass die Ukraine einen Neutralitätsstatus annimmt und auf Sicherheitspartnerschaften mit anderen Staaten verzichtet."

Jeder wusste gleich, dass Harris damit vor allem Donald Trump meinte, und all jene in seiner Partei, die den Krieg lieber heute als morgen mit einem trumpschen Deal beenden würden. Harris Ton wurde noch schärfer:

Selenskyj wird erleichtert sein über diese Klarheit. Aber wenn Harris verliert, Trump gewinnt, dann war's das für die Ukraine. Selbst die fast acht Milliarden Dollar an Militärhilfen, die Joe Biden seinem ukrainischen Kollegen am Donnerstag bis zum Ablauf seiner Amtszeit noch zusagte, würden daran nicht viel ändern.

Von Donald Trump, mit dem sich der ukrainische Präsident an diesem Freitag trifft, hat er keine Hilfe zu erwarten. Erst kürzlich meinte Trump, man "gebe viele Milliarden an einen, der sich weigert, einen Deal zu machen."

Studie: Wenig Bewegung im Ukraine-Krieg

Dazu kommen die 20.000 Quadratmeilen der Krim und der schon früher eroberten Ost-Donbass-Region. In den letzten zwei Jahren hat sich diese Besatzungszone um maximal ein Prozent verändert. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass absehbar keine Seite entscheidende Geländegewinne machen wird - weder bei der Eroberung noch der Rückeroberung von Gebieten. Auch die rund 500 Quadratkilometer russischen Territoriums, das ukrainische Truppen besetzt haben, wird daran nichts ändern.

Russland wird nicht gewinnen, die Ukraine wird gewinnen, und wir sind bei jedem Schritt dieses Weges an Ihrer Seite.

Selenskyjs Enttäuschungen

Dabei hatte er sich mehr erwartet, eben jenen einzig möglichen Gamechanger in diesem Konflikt: Das grüne Licht für die Ukraine, mit westlichen Waffen und Flugzeugen auch Ziele in Russland anzugreifen. Genau das braucht es, damit Selenskyjs Siegesplan überhaupt eine Chance hat. Nur so würde wohl der notwendige Druck entstehen, der Wladimir Putin zur Aufgabe seiner Maximalforderungen bewegen könnte.