Biden sagt Selenskyj Lieferung von Gleitbomben zu

US-Präsident Joe Biden hat der von Russland angegriffenen Ukraine bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington ein weiteres Paket mit milliardenschweren Hilfen zugesagt. Biden, der im Januar aus dem Amt scheiden wird, versprach Selenskyj, die USA stünden jetzt und in Zukunft an der Seite der Ukraine. Biden sagte:

Außerdem kündigte Biden an, bei einem Deutschland-Besuch im Oktober ein Ukraine-Gipfeltreffen auszurichten. Dort will er auf Ebene der Staats- und Regierungschefs ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe veranstalten, die von den USA geführt wird.

Selenskyj stellt in Washington "Siegesplan" vor

Selenskyj stellte bei seinen Gesprächen in Washington einen von ihm konzipierten "Siegesplan" gegen Moskau vor. Für ihn tickt mit Blick auf die US-Wahl die Uhr - in der Ukraine gibt es Befürchtungen, dass die USA als wichtigster Unterstützer des Landes im Abwehrkampf gegen Russland weitgehend ausfallen könnten, falls Donald Trump die US-Wahl im November gewinnen sollte.

US-Hilfspaket enthält Gleitbomben mit hoher Reichweite

Außerdem wollen die USA die Ausbildung weiterer 18 ukrainischer Piloten an Kampfjets vom Typ F-16 unterstützen. Die Jets amerikanischer Bauart werden von anderen Ländern bereitgestellt. Die US-Regierung beteiligt sich aber am Trainingsprogramm.

Treffen mit Trump gilt als unwahrscheinlich

In New York haben rund 30 Staaten der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen versprachen Hilfen beim Wiederaufbau.

Eigentlich hatte Selenskyj angekündigt, auch Trump treffen zu wollen. So ein Treffen gilt mittlerweile aber als unwahrscheinlich. Trump hatte sich am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat North Carolina abschätzig über Selenskyj geäußert: "Wir geben weiterhin Milliarden von Dollar an einen Mann, der sich weigert, einen Deal einzugehen", so Trump. Er kritisierte den Ukrainer dafür, keine Abmachung mit Moskau zu treffen, um den Krieg zu beenden.