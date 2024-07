Mindestens 107 Tote bei Massenpanik in Indien

Polizisten versuchen die Lage nach einer Massenpanik in den Griff zu bekommen.

Mehr als 100 Menschen sind im Norden von Indien bei einer Massenpanik nach einer religiösen Veranstaltung gestorben. Viele weitere seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Guru organisierte Veranstaltung in Indien

Die Zusammenkunft hatte ein lokaler Guru in einem Zelt nahe einer Straße im Bezirk Hathras im Bundesstaat Uttar Pradesh organisiert. Einige Menschen seien aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in Ohnmacht gefallen, sagte Chaitra V von der Regionalverwaltung von Uttar Pradesh. Als Menschen versucht hätten, schnell aus dem Zelt zu kommen, seien einige von ihnen hingefallen - was zu der Massenpanik geführt habe.