Putin rekrutiert Inder: "Wer nicht mitmacht, wird geschlagen"

Mitte März berichtete ZDFheute über eine Gruppe indischer Vertragssoldaten in der Ukraine, die sich in einem Video verzweifelt an ihre Regierung gewandt hatten, um ihre Entlassung zu ermöglichen. In ihrem Video hatten sie die Sorge vor einem Fronteinsatz geäußert - doch der Hilferuf blieb wirkungslos. Denn jetzt bestätigt sich, dass sie tatsächlich an der Front im Süden der Ukraine gelandet sind und unter Zwang kämpfen müssen. ZDF frontal Reporter Arndt Ginzel konnte erstmals mit einem von ihnen in der Ukraine telefonieren.