Ukraine-Krieg: Eisenbahnen als Schlüssel-Logistik der Russen

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

hat sich Russland immer darauf vorbereitet, an mehreren Fronten zu kämpfen, und die Eisenbahn ermöglichte die schnelle Verlegung von Truppen von einer Front zur anderen, von West nach Ost und so weiter.

war die industrielle Basis nie in der Lage, eine ausreichende Anzahl von Militärlastwagen zu produzieren, um die Eisenbahn zu ersetzen. Der sowjetischen und der russischen Armee hat es immer an geeigneten Militärlastwagen gefehlt. Während des Zweiten Weltkriegs lieferten die USA Hunderttausende von Militärlastwagen an die Sowjetunion, um der Roten Armee zumindest eine gewisse mechanisierte Mobilität zu ermöglichen.

Die wichtige Rolle der Eisenbahntruppen

Die russische Armee zieht es vor, den Nachschub mit der Eisenbahn so nah wie möglich an die Frontlinie zu bringen und Lkw nur in den allerletzten Abschnitten der Versorgungskette einzusetzen. Dadurch kann sie die Logistik mit einer viel geringeren Anzahl von Lastwagen betreiben als die entsprechenden westlichen Einheiten.

Warum ist die Kertsch-Brücke so wichtig

Derzeit sind die auf der Krim stationierten russischen Streitkräfte sowie die in der besetzten Region Cherson und in Teilen der Region Saporischschja kämpfenden Einheiten auf Nachschub von der Krim aus angewiesen. Der Grund dafür ist, dass es zwar eine Eisenbahnlinie gibt, die die besetzte Region Saporischschja von Osten nach Westen durchquert, die aber in Reichweite der ukrainischen Langstreckenartillerie in Donezk und auch in Tokmak liegt.