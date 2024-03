Nach Abhöraffäre: Experte warnt vor russischen "Schlafviren"

Sicherheitsexperte Frank Umbach beobachtet, dass russische Geheimdienste immer rücksichtsloser vorgehen, während die deutsche Politik nicht Putin, sondern sich selbst abschrecke. 04.03.2024 | 20:22 min

... zu Schwachstellen in Deutschland

"Am meisten Kopfschmerzen" macht Umbach die kritische Infrastruktur in Deutschland. Dazu zählen zum Beispiel Medizin-, Energie- und Wasserversorgung sowie der Verkehr. In diesem Bereich sei man "nicht auf hybride Kriegsführung vorbereitet" und habe nicht genug in die technische Sicherheit investiert.

Der Taurus-Leak hat gezeigt, dass "Wladimir Putin einen hybriden Krieg auch uns gegenüber führt", so Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. 04.03.2024 | 6:11 min

Ein halbes Jahr vor diesem Angriff habe Russland unbemerkt "Spionageviren in die Kommunikationsnetze der Ukraine eingeführt". Diese hätten Cyberlücken in Kommunikationsnetzen entdeckt, die letztendlich zu dem Angriff auf das Stromnetz führten.

Es steht zu befürchten, dass solche Schlafviren auch bei uns in kritische Infrastrukturen, zum Beispiel durchaus in Europa, bereits eingeführt sind, ohne dass wir es bisher bemerkt haben.

Die Kreml-Propaganda zeichne ein Bild von Deutschland, "das Russland anzugreifen droht", so Armin Coerper aus dem ZDF-Studio in Moskau – dazu würden auch Weltkriegs-Slogans bemüht. 04.03.2024 | 5:11 min

... zur Verbreitung von Desinformation und Propaganda

Seit Monaten intensiviert Russland Umbach zufolge die Kriegsführung, nicht nur innerhalb der Ukraine. Es gebe "eine Zunahme an Aktivitäten, rücksichtsloseren Aktivitäten, der russischen Geheimdienste" - dazu zählt der Experte etwa die Ermordung von Deserteuren , Kritikern im In- und Ausland, aber auch Desinformation und Propaganda.

Umbach plädiert dafür, eine "völlig andere Sicherheitskultur" in Deutschland zu entwickeln, "in der Gesellschaft, in der Politik, in den Ministerien, aber auch in der deutschen Wirtschaft".