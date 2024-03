Wie Russland Ausländer für den Ukraine-Krieg rekrutiert

Für Hemil Mangukiya aus dem westindischen Bundesstaat Gujarat kommt diese Hilfe zu spät. Er starb am 21. Februar bei einem Raketenangriff auf die Bunkerstellung, die er gerade am ausheben war. Seine Familie schilderte dem Fernsehsender Aljazeera , dass er in Erwartung einer sicheren Anstellung als Koch oder Fahrer für 1.800 US-Dollar monatlich nach Russland gegangen sei. Am gleichen Tag soll ein weiterer indischer "Militärhelfer" in der Ukraine getötet worden sein.