Der Erzbischof von Canterbury tritt zurück

Welby ist Priester der britischen Royals

Erzbischof räumt Versäumnisse ein

Welby war nach einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht in die Kritik geraten. Der "Makin Report" wirft einem 2018 verstorbenen Juristen vor, in einem Zeitraum von mehr als 40 Jahren über 100 Kinder und junge Männer sexuell, physisch und psychisch misshandelt zu haben. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren soll er seine Tätigkeit als Helfer in kirchlichen Jugendcamps ausgenutzt haben, um sich den Opfern zu nähern.