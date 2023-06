...gilt als einer der weltbesten Extrembergsteiger und machte sich dabei vor allem einen Namen als Solokletterer. Bereits 1991 durchstieg er allein die drei größten Nordwände der Alpen in Rekordzeit und sorgte damit in Fachkreisen für Furore.



In der Folge bewältigte der Eiger-Spezialist weit mehr als hundert der schwierigsten Routen der Alpen. Aber auch alpinistische Ziele auf anderen Kontinenten zogen ihn magisch an, ob im Himalaya oder in Patagonien.



Inzwischen führen ihn seine Expeditionen in die entlegensten Gebiete der Welt, wobei er allerdings nicht nur immer wieder neue alpinistische Herausforderungen sucht, sondern immer öfter auch das Abenteuer.