Aktenzeichen XY: Wichtiger Hinweis im Cold Case "Frieda"

Dieser Mann hatte sich im Zuge der Berichterstattung über die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY bei der Polizei gemeldet. In der Sendung wurde der Cold Case "Frieda" thematisiert und es sollte auch ein Mitschnitt des Telefonats von 1999 eingespielt werden.

Ein toter Säugling am Rastplatz Jägersburger Wald bei Lorsch

Im Januar 1999 ist am Autobahnparkplatz "Jägersburger Wald" an der A67 bei Lorsch der Leichnam eines schätzungsweise zwei Tage alten Säuglings entdeckt worden. Der Leichnam befand sich in einer Plastiktüte.