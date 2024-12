Klinik-Mitarbeiterin wohl mit Armbrust erschossen

In einem Krankenhaus in Hessen ist eine Mitarbeiterin ersten Ermittlungen zufolge mit einer Armbrust niedergeschossen worden. Ein 58-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch in Bad Zwesten im Schwalm-Eder-Kreis. Der mutmaßliche Täter soll das Krankenhaus nach derzeitigem Ermittlungsstand am Nachmittag betreten und mit der Armbrust auf die 50-Jährige geschossen haben. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch am Tatort starb. Der Mann flüchtete.