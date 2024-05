Messerattacke in Brokstedt: Wie schuldfähig ist Ibrahim A.?

Im Gerichtssaal des Landgerichts Itzehoe hat der Prozess um die Messerattacke stattgefunden. Quelle: dpa

Es ist eine Tat, an die sich sehr viele Menschen erinnern können, weil sie in einem Regionalexpress stattfand, im Alltag von Menschen, die von Kiel nach Hamburg wollten. Man erinnert sich, weil das Ende dieser Fahrt grausam war: Zwei Teenager sterben durch Messerstiche, eine 17-jährige Schülerin und ihr 19-jähriger Freund, gerade frisch verliebt.

Vier Menschen werden schwer verletzt. Viele traumatisiert. Und man erinnert sich, weil nach der Tat eine schwere politische Diskussion begann: Warum haben sich die Behörden nicht besser ausgetauscht über den mutmaßlichen Täter? Hätte der Tod, die Verletzungen und die Trauer verhindert werden können?

Der Gerichtsprozess am Landgericht in Itzehoe begann im Juli 2023. 07.07.2023 | 1:53 min

Gericht beurteilt, ob Ibrahim A. schuldfähig ist

Heute um 11 Uhr wird das Landgericht Itzehoe sein Urteil sprechen. Dass Ibrahim A., ein 34-jähriger Palästinenser, die Taten begangen hat, stellt nach zehn Monaten Prozess selbst sein Pflichtverteidiger Björn Seelbach nicht in Frage.

Was das Gericht abschließend beurteilen muss: Hält es Ibrahim A. für schuldfähig oder für psychisch krank? Gehört er in ein Gefängnis oder in die Psychiatrie? Die Staatsanwältin Janina Seyfert hält Ibrahim A. für schuldfähig. Er habe aus Frust über seine persönliche Situation so gehandelt.

Asylantrag des Angeklagten wurde abgelehnt

Ibrahim A. kam 2014 nach Deutschland, er ist Palästinenser, in Gaza groß geworden. Doch er kann sich nicht ausweisen. Sein Antrag auf Asyl wird abgelehnt, er erhält subsidiären Schutz, kommt erst in Nordrhein-Westfalen unter, lebt später in Kiel und Hamburg

Zwischendurch ist er wohnungslos, lebt auf der Straße und kommt mit dem Gesetz mehrfach in Konflikt. Wegen Drogen, Ladendiebstahl und Körperverletzung wird er verurteilt. Das letzte Mal, weil er einen Mann mit einem Messer schwer verletzt hat. Am 19. Januar 2023 wird er nach einem Jahr aus der U-Haft in Hamburg entlassen.

Was bedeutet subsidiärer Schutz? Anmerkung: Familiennachzug zu Personen mit mit subsidiärem Schutz war von März 2016 bis Ende Juli 2018 ausgesetzt. 01.02.2018 | 2:05 min

Durch die Tür der Justizvollzugsanstalt Billwerder geht er nach Aussagen seines Pflichtverteidigers unvorbereitet ohne Papiere mit 14 Euro Taschengeld. Sechs Tage später, am 15.1.2023, fährt Ibrahim A. nach Kiel. Er will bei der Ausländerbehörde seine Papiere verlängern, was ihm nicht gelingt. In einem Supermarkt soll er dann ein Messer gestohlen haben und in den Zug nach Hamburg gestiegen sein.

Gutachter attestierte Ibrahim A. Schuldfähigkeit

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer vor zwei Wochen eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Tat. Ibrahim A. habe das Messer aus dem Supermarkt gestohlen, um es gegen andere Menschen "zu verwenden".

ZDF-Reporterin Sohad Khaldi war nach dem Messerangriff im vergangenen Jahr in Brokstedt und berichtete über den Angriff. 26.01.2023 | 2:04 min

Der Pflichtverteidiger Björn Seelbach, der Ibrahim A. von vorherigen Delikten aus seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen schon länger bekannt ist, sagt, sein Mandat sei noch bei einem Freund eingeladen gewesen - deshalb das Messer. Seelbach sagt auch, sein Mandat sei psychisch krank, er sei wegen mangelnder Schuldfähigkeit vom Mord-Vorwurf freizusprechen.

Am Tag des 25.1.2023 sei Ibrahim A. dann "völlig außer Kontrolle geraten". Er solle deswegen in der Psychiatrie untergebracht werden. Ein Gutachter hatte Ibrahim A. Schuldfähigkeit attestiert, er leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung durch mutmaßliche Folter der Hamas in Gaza, dauerhaft erkrankt sei der Palästinenser aber nicht.

Auch bei einer Messerattacke in Duisburg sollen Behörden versagt haben. 30.04.2024 | 4:15 min

Angeklagter wollte sich nicht vor Gericht äußern

Im Prozess werden auch immer wieder die Schlampigkeit und Ignoranz der Behörden thematisiert. Die Staatsanwältin und die Nebenanklägerinnen machten bei ihren Plädoyers klar: Diese Probleme müssten aufgearbeitet werden, hier auf der Anklagebank aber sitze Ibrahim A., es gebe keinen anderen Verantwortlichen als ihn für diese Taten.