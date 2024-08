Betrug in Corona-Testzentren: Schleppende Aufklärung

Es sind Geschichten vom schnellen Reichtum. Ein heute 39-Jähriger betrieb von März 2021 bis Mai 2023 ein Netz aus Corona-Zentren in Köln und Umgebung. Er rechnete massenhaft Tests ab, die gar nicht durchgeführt worden waren. Laut Staatsanwaltschaft war das Motiv für den Betrug: Streben nach Luxus. Bei einer Razzia waren ein Lamborghini und ein Ferrari sichergestellt worden. Das Urteil: fünfeinhalb Jahre Haft. Der Angeklagte habe eine pandemische Notlage ausgenutzt. Fast sechs Millionen Euro soll er ergaunert haben.

Steuerinstitut: Möglichst viel Steuergeld retten

Zu viel Zufall, zu wenig stringente Betrugsverfolgung, bemängelt das Deutsche Steuerinstitut - das Forschungsinstitut des Bundes der Steuerzahler - und spricht von einer "Aufklärung in Zeitlupe". Schließlich stünden bis zu zwei Milliarden Euro Schaden im Raum.

Die Veröffentlichung von ungeschwärzten Protokollen des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Pandemie zeigt: Es gab in der Behörde Kritik am Narrativ der "Pandemie der Ungeimpften".

Es gehe jetzt darum, möglichst viel Steuergeld zu retten, doch es fehle am politischen Willen des Bundesgesundheitsministeriums, kritisiert der wissenschaftliche Leiter des Instituts, Matthias Warneke.

In unseren Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium haben wir nicht sehr viel Kooperation festgestellt, obwohl wir gesagt haben, dass es nicht darum geht, irgendwelche Schuldzuweisungen auszusprechen.

Spahn: Hatten Testinfrastruktur wie wenige andere Länder

Ab März 2021 gab es in Deutschland kostenlose Corona-Bürgertests für alle. An jeder Ecke eine Teststation, das Geld schien auf der Straße zu liegen. Allein die unentgeltlichen Bürgertests seit März 2021 kosteten acht Milliarden Euro.

Für die Kontrolle erklärte sich damals der Bund nicht zuständig, schob das Problem in Richtung der Länder, doch sowohl Kommunen als auch Gesundheitsämter und Kassenärztliche Vereinigungen winkten ab angesichts der drohenden Kontrollaufgaben.

Corona-Testzentren: Freifahrtschein für Betrug?

Diese erklären heute: Die Kassenärztlichen Vereinigungen "trugen nicht die Verantwortung für fehleranfällige Prozesse bei den ohnehin fraglichen Bürgertestungen". Man habe von Anfang an dem Gesetzgeber deutlich gemacht, dass "eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen oder der Qualität der einzelnen Testanbieter nicht möglich" sei. Nur bei erheblichen Auffälligkeiten meldeten sie Verdachtsfälle bei den Staatsanwaltschaften.

Aufbewahrungsfristen sollen verlängert werden

Wohl auch auf Druck des Steuerinstituts soll die Aufbewahrungsfrist für Testabrechnungen bis 2028 verlängert werden. Laut Bundesgesundheitsministerium ist dies "in Arbeit". Eigentlich sollte die Frist schon im Dezember 2024 enden. Eine Betrugsverfolgung wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Warneke spricht von einem nur ersten Schritt: Wichtig sei jetzt, alle Daten zusammenzubringen und mit Datenanalyseverfahren Betrugsindizien zu finden.

In der Corona-Pandemie hat der Staat viele Unternehmen finanziell unterstützt, doch ein Teil der Hilfen soll zurückgezahlt werden. Dagegen klagen nun Tausende Unternehmer.

Handeln, bevor das Geld weg ist

Trotzdem habe man schon einige Erfolge erzielt: Als Ergebnis von Abrechnungsprüfungen (Stand: März 2024) seien rund 33 Millionen Euro über das Bundesamt für Soziale Sicherheit an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zurückgeflossen, Rückzahlungsansprüche in Höhe von 165 Millionen Euro per Bescheid geltend gemacht worden und die Auszahlung weiterer 453 Millionen Euro auf Eis gelegt.