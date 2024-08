Dieter Zurwehme: Wie der deutsche Serienmörder gefasst wurde

Dieter Zurwehme sitzt wegen Mordes im Gefängnis, als er von einem Freigang nicht zurückkommt. Auf der Flucht tötet er vier Menschen. Vor 25 Jahren wird er in Greifswald gefasst. 19.08.2024 | 9:34 min

Nur wenige Menschen haben so oft und so lange mit Dieter Zurwehme gesprochen wie Manfred Göron. Der heute 78-Jährige hat den Mörder nach seiner Festnahme vernommen - stundenlang. "Er sagte: Herr Göron, fragen Sie. Ich werde hier wahrheitsgemäß antworten. Was ich gemacht habe, dazu stehe ich", erinnert sich der ehemalige Polizist.

Zurwehme wurde nie ausfallend. Aber er war eiskalt. Manfred Göron, Ermittler

Ein Gericht hatte Zurwehme 1974 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit Ende der 80er-Jahre durfte er das Gefängnis als Freigänger verlassen. Weil sein Antrag auf endgültige Entlassung abgelehnt wurde, kehrte er kurz vor Weihnachten 1998 aber nicht mehr zurück.

Der Serienmörder Dieter Zurwehme nach seiner Verhaftung am 19. August 1999, fotografiert von der Greifswalder Kriminalpolizei. Quelle: AP

Die Morde in Remagen

Auf seiner Flucht kommt er im März 1999 nach Remagen, eine Stadt bei Bonn. Was sich dort abspielt, beschreibt ein Staatsanwalt später als "Hinrichtung".

Als Zurwehme in einer scheinbar leerstehenden Villa übernachtet, überrascht ihn der Eigentümer und droht mit der Polizei. Aus Angst, wieder ins Gefängnis zu müssen, ersticht Zurwehme zuerst ihn. Dann fährt er zur Frau des Getöteten, wo er sie und zwei Verwandte ermordet. Die Polizei ahnt da noch nicht, wen sie suchen musste.

"Erst, als eine Kollegin einen Fingerabdruck entdeckte, wussten wir: Es war Zurwehme", so Manfred Göron, Ermittler.

Das Sondereinsatzkomando der Polizei aus Hannover durchkämmt am 25.07.1999 ein Maisfeld in Bückeburg bei Stadthagen, in dem der deutsche Serienmörder Dieter Zurwehme vermutet wurde. Quelle: dpa

Polizei tötet unschuldigen Rentner

Es ist der Auftakt zu einer beispiellosen öffentlichen Fahndung. Hysterie macht sich breit. Zurwehme wird vermeintlich überall in Deutschland gesehen. Auch in einem kleinen Ort in Thüringen . Dort will ihn eine Hotelangestellte erkannt haben. Doch der Zugriff misslingt.

Bei einem Gerangel an einer Zimmertür erschießen zwei überforderte Polizisten einen unbeteiligten Rentner, der Zurwehme überhaupt nicht ähnlich sieht. "Hier wurden viele Fehler gemacht", kritisiert Thomas Feltes, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Universität Bochum. "Die Beamten haben zum Beispiel nicht auf ein SEK gewartet. Sie wollten das selbst erledigen." Dabei hatten sie noch nicht einmal ein Foto des Gesuchten dabei.

Wir nennen das Jagdtrieb. Aber leider ist das gehörig schiefgegangen. Thomas Feltes, Universität Bochum

Die beiden Polizisten wurden nie bestraft, das Verfahren gegen sie wurde eingestellt.

Neue Spuren nach versuchter Vergewaltigung

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Mörder - bis er entscheidende Fehler macht. Nach einer versuchten Vergewaltigung gelingt es, ein neues Phantombild zu zeichnen. Zurwehme hat sich verändert: "Der war ja mit dem Rad unterwegs und jetzt viel schlanker und braun gebrannt", beschreibt Fahnder Manfred Göron den Gesuchten. "Der sah inzwischen ganz anders aus als auf den alten Fotos."

Verhaftung nach über neun Monaten auf der Flucht

Durch das neue Phantombild gelingt der Durchbruch. Am 19. August erkennt ein Passant Dieter Zurwehme in Greifswald. Zur Erleichterung aller lässt sich der fünffache Mörder widerstandslos festnehmen.

Der festgenommene Schwerverbrecher Dieter Zurwehme wird am Donnerstag (19.08.1999) nach seiner Festnahme und erstem Verhör von Polizisten in Greifswald abgeführt. Zurwehme hat den Mord an zwei älteren Ehepaaren im März in Remagen gestanden. Einzelheiten könnten aber noch nicht mitgeteilt werden, so das Koblenzer Polizeipräsidiums. FOTO: OSTSEE-ZEITUNG ROSTOCK Quelle: dpa

Ich bin derjenige, den Sie suchen. Dieter Zurwehme bei seiner Festnahme

Im Prozess sagt Zurwehme fast kein Wort. "Er hatte sich mit der Situation abgefunden", so sein Anwalt Mirko Roßkamp. "Ich glaube, er hatte kein Interesse daran, noch einmal freizukommen." Das Urteil: lebenslange Haft, mit anschließender Sicherungsverwahrung.

2001 heiratete Zurwehme im Gefängnis und nahm den Namen seiner Frau an. Er starb 2020 im Gefängnis eines natürlichen Todes. Dieter Zurwehme wurde 78 Jahre alt.

