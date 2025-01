Festnahme nach TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Er begeht mindestens 149 Straftaten in Deutschland und auf Mallorca. In der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird der Täter gesucht. Mit Erfolg, wie sich herausstellt.

Es muss ein komisches Gefühl für den Zuschauer der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen sein. An einem Abend sieht er noch das Bild eines gesuchten mutmaßlichen Serienbetrügers im Fernsehen und wenige Tage später entdeckt er eben jenen Mann in der S-Bahn.

Polizei verhaftet Verdächtigen in Frankfurt/Main

Die Bundespolizei reagiert und stoppt die S-Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof. Wegen einer genauen Personenbeschreibung und Angabe des Aufenthaltsortes ist die Festnahme des 34-jährigen Deutschen kein Problem, bestätigt die Bundespolizei am Freitag.

Justiz fahndet seit rund 15 Jahren

In der Sendung wird ein Überwachungsvideo gezeigt, was eine seiner Taten zeigen soll. Darauf ist der Verdächtige zu sehen, wie er in einem Café in Stuttgart mit einem Angestellten plaudert und dabei einen Espresso trinkt.