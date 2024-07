Verdorbenes Essen: Delta-Flieger muss umgeleitet werden

Ein internationaler Flug der US-Gesellschaft Delta ist nach New York umgeleitet worden, weil den Passagieren verdorbenes Essen serviert worden war. Delta teilte mit, der Flug von Detroit nach Amsterdam sei am frühen Mittwochmorgen auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy gelandet.

Unklar, wie viele Passagiere die Verdorbenen Mahlzeiten gegessen haben

Ein Teil der Mahlzeiten in der Hauptkabine sei verdorben gewesen. Rettungskräfte erwarteten die Passagiere am Flughafen und behandelten zwölf Menschen, wie die Feuerwehr in New York mitteilte. Es war nicht klar, wie viele der 277 Passagiere des Fluges das verdorbene Essen zu sich genommen hatten.