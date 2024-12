Vor 25 Jahren: Geiseldrama in Aachen mit tödlichem Ende

Am Morgen des 20. Dezember 1999 betritt ein mehrfach maskierter Mann die Filiale eines Geldtransporterunternehmens in Würselen bei Aachen. Bewaffnet ist er mit einer Schusswaffe und mehreren Handgranaten.

Im Safe des Unternehmens findet der Mann nur Kleingeld. Der vorbestrafte Täter zwingt den Filialleiter gemeinsam mit seiner Sekretärin und einem Fahrer in einen Geldtransporter der Firma. Sie sollen mit ihm zur Landeszentralbank-Filiale in Aachen fahren - davon verspricht er sich mehr Beute.

Täter und Geiseln sind in der Garage in Aachen eingeschlossen

An der Landesbank angekommen, dürfen sie direkt in die Garage fahren: Der Fahrer ist hier bekannt. Der Räuber erzwingt die Herausgabe von rund zwei Millionen Mark.

Dann will er nur noch schnell weg - und zwar mit seinen Geiseln, denen er Handgranaten umgehängt hat. Doch aus der Garage im Hochsicherheitstrakt der Landeszentralbank kann der Täter nun nicht mehr fliehen.

Erinnerungen an das Geiseldrama von Gladbeck

Im Polizeipräsidium Köln ist da bereits ein Krisenstab eingerichtet worden, von den Vorgängen in Aachen weiß man durch einen stillen Polizeinotruf. Die Beamten entscheiden sofort: Das Tor muss verschlossen bleiben.

Ich hatte solche Erfahrungen in Gladbeck ja gemacht. Und hier hatte der Täter ja noch andere Mittel: Handgranaten.

Beim Gladbecker Geiseldrama waren zwei Bankräuber mit ihren Geiseln drei Tage auf einer Irrfahrt durch Deutschland - vor laufenden Kameras. Am Ende waren zwei Geiseln tot. Ein Alptraum - auch für die Polizei.

Der Geiselnehmer von Aachen beginnt, seine Opfer zu quälen

Zuerst fesselt der Täter die Geisel an ein Fallrohr - mit einer Handgranate über dem Kopf, die jederzeit explodieren kann, wenn die Geisel nicht stehen bleibt - stundenlang.

Eine der Geiseln schließt mit dem Leben ab

Dann schließt er sich und seine Geiseln in den Geldtransporter ein und schießt insgesamt dreimal auf den gerade erst von der Handgranate befreiten Mann: in den Oberschenkel, ins Knie und in die Schulter.