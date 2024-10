Leipzig: 13-Jährige soll Schwester tödlich verletzt haben

In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig wurde die Siebenjährige verletzt.

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig durch mehrere Stiche schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daran seien Spuren entdeckt worden. Um was für eine Stichwaffe es sich handelte, sagte die Sprecherin nicht. Die 13-Jährige habe selbst den Polizei-Notruf gewählt.

Gewalttaten von Jugendlichen an Kindern und Jugendlichen machen immer wieder Schlagzeilen: Im November 2023 tötete ein Schüler einen Mitschüler durch Schüsse. Im Juli wurde der 16-Jährige zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt.

Hintergründe der Tat noch unklar - Obduktion angeordnet

Die Polizei war am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen worden, wo das Kind schwer verletzt aufgefunden wurde. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es den Angaben nach wenig später starb. Die 13 Jahre alte Schwester wird laut Polizei derzeit in einer Fachklinik psychologisch betreut.