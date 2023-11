Mordprozess gegen 14-Jährigen: Hinweise auf Komplizenschaft

Das Todesopfer und der mutmaßliche Täter besuchten dieselbe Schule, gingen aber in unterschiedliche Klassen.

Im Mordprozess gegen einen 14-jährigen Jugendlichen aus Wunstorf bei Hannover ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen einen möglichen Komplizen. Es gebe "Hinweise darauf, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen oder beteiligt gewesen sein könnte", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, am heutigen Montag. Die Anklage lautet auf Mord aus Heimtücke und versuchte Erpressung.

Ermittler gingen bislang von einem Einzeltäter aus

Die Trauer in Wunstorf nach dem Tod eines 14-Jährigen im Januar ist groß. 27.01.2023 | 1:59 min

Unklar war zunächst, ob der mögliche Komplize am Ort der Tat war oder die Tat mit geplant hatte. Bisher waren die Ermittler nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass der 14-Jährige sein Opfer Ende Januar allein auf das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gelockt und dort getötet hatte. Gegen den verdächtigen Teenager wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, seitdem sitzt er in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.