Kriminelle veranlassen massenweise Fake-Notrufe über App

Im Mai ging es bei Marco B. (Name von der Redaktion geändert) los. "Plötzlich stand eine Armada von Polizisten mit gezogenen Waffen bei mir im Wohnzimmer", erinnert er sich. Jemand hatte über die Notruf-App "Nora" eine bewaffnete Geiselnahme an seiner Adresse gemeldet.

Diese willkürlichen Einsätze nagen echt an uns. Wir fühlen uns der App ausgeliefert.

Einen Fehlalarm auslösen ist strafbar. Es droht eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. Der Täter muss auch für die Kosten aufkommen. 20.02.2023 | 1:22 min

Notruf-Missbrauch mit Nora nimmt zu

Die Nora-App wurde vor allem für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen programmiert, das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen hatte das bundesweite Projekt federführend übernommen. Der letzte Jahresbericht beziffert die bisherigen Kosten für Entwicklung und Betrieb auf 9,4 Millionen Euro, allein bis September 2022.Die App ist seit September 2021 am Start. Inzwischen gibt es nach Angaben des Innenministeriums rund eine halbe Million Registrierungen, über 20.000 Notrufe wurden deutschlandweit über Nora abgesetzt.

Erst diese Woche wurde bekannt, dass in Rheinland-Pfalz und mindestens fünf anderen Bundesländern so mehrfach Notlagen von Landespolitikern vorgetäuscht wurden: Allein seit Ende August seien der Polizei in Rheinland-Pfalz 22 solcher fingierter Gefahrenlagen bekannt geworden, berichtet der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling.