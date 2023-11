Klimaaktivisten werden immer wieder in Präventiv-Gewahrsam genommen, um weitere Proteste zu unterbinden. In Bayern kann diese Inhaftnahme bis zu zwei Monate dauern.

"Fünf Minuten reichen aus, um mich 15 Tage ins Gefängnis zu stecken", erzählt Vincent Schäfer, der in Gewahrsam genommen wurde, nachdem er sich in München an Blockaden beteiligt hatte. 16.08.2023 | 1:23 min